В КДК сообщили, что Абаскаль может подать апелляцию на решение о дисквалификации

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может подать апелляцию на решение о дисквалификации.

«Абаскаль может подать на апелляцию по решению КДК», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее стало известно, что Абаскаль был дисквалифицирован на два матча чемпионата (плюс один матч условно) за «борцовский приём» в отношении футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши. Таким образом, Абаскаль пропустит принципиальный для «Спартака» матч с «Зенитом», который состоится в марте. В матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) произошёл скандал с участием Абаскаля. Игрок «Ахмата» Бериша возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд, празднуя забитый мяч. Испанец не сдержался и повалил футболиста команды-соперника на газон борцовским приёмом.