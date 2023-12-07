Салихова: Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о наказании, которое Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, на один из которых — условно, из-за своих слов о «дебилах». Таким образом российский специалист охарактеризовал тех, кто принял решение проводить матчи в условиях сильнейшего снегопада.

«Астон Вилла» Унаи Эмери накануне обыграла действующего чемпионата Англии в лице «Манчестер Сити» (1:0).