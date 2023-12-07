Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года

Антидопинговая прокуратура просит дисквалифицировать Погба на четыре года
Аудио-версия:
Комментарии

Антидопинговая прокуратура Италии запросила четырёхлетнюю дисквалификацию для хавбека туринского «Ювентуса» Поля Погба, сообщает издание La Repubblica.

Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. В настоящее время 30-летний француз временно отстранён от футбола. Ранее сообщалось, что «Ювентус» сократит заработную плату Погба из-за положительной допинг-пробы до € 2 тыс. в месяц.

В нынешнем сезоне французский полузащитник провёл только два матча в рамках чемпионата Италии и не отметился результативными действиями. Действующий контракт Поля с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Туринцы после 14 туров Серии А сезона-2023/2024 занимают второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Материалы по теме
Рой Кин: всем известно, что Санчо и Погба не большие профессионалы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android