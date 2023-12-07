Шавло: дисквалификация Абаскаля — не большая проблема, но КДК у нас суров

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Тренер всю неделю с командой. Он может передать свои виды на игру, накануне матча с «Крыльями» поговорить. Игрой тоже, думаю, есть возможность управлять, не находясь на лавке. Не считаю, что дисквалификация Абаскаля — большая проблема. Ребята знают, как играть. Всё зависит от каждого игрока, как он проведёт матч.

Справедливо ли наказание? Но, как по мне, удалять вообще не надо. По жёлтой показали, и всё. Если повторное, тогда есть смысл. В регламенте написано, что дисквалификация до четырёх игр. Скажут, что дали две и одну условно — смягчили. Не думаю, что это лучший вариант. Футбол от этого страдает.

Немного суровое наказание, сыграло роль то, что у Абаскаля, что у Карпина — одно слово сказали и его на две игры дисквалифицировали. Тоже бред. Не ругательное слово даже было. «Дебил» — русское выражение есть такое, но КДК у нас суров», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.