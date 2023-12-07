Игорь Корнеев: ЦСКА — крепкий орешек. Федотов выжимает из обоймы максимум

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«ЦСКА — крепкий орешек, несмотря на проблемы с кадрами. Мы видим, как перестраивает команду и организацию на поле Федотов, выжимая максимум из тех, кто есть в обойме. У «Краснодара» тоже много кадровых проблем для команды, которая претендует на высокие места, включая наиважнейшего игрока как Кордоба. И это очень серьёзная потеря. Так что оступиться в этом матче может каждая из этих двух команд! И да, Краснодар может уйти на паузу первым после этого тура», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Воронежская команда набрала 28 очков после 17 матчей. В игре 18-го тура подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало матча — в 19:45 мск.