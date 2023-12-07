Момент, из-за которого КДК может продлить дисквалификацию Галактионова

В кадры трансляции матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1) попал момент, из-за которого Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может продлить дисквалификацию наставника железнодорожников Михаила Галактионова.

Материалы по теме Галактионов будет приглашён на заседание КДК за использование рации в матче с «Зенитом»

Напомним, ранее стало известно, что российский тренер «Локомотива» будет приглашён на заседание КДК за использование рации в матче с «Зенитом». Глава КДК Артур Григорьянц отмечал, что комитет обнаружил момент, когда Галактионов, возможно, общался с помощником при помощи рации. Регламентом это запрещено.

Фото: Трансляция «Матч ТВ»

Фото: Трансляция «Матч ТВ»

«Локомотив» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует «Краснодар» (35 очков).