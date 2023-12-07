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Ван Дейк — о травме Матипа: мне жаль Жоэля, это больно для всех нас

Ван Дейк — о травме Матипа: мне жаль Жоэля, это больно для всех нас
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об одноклубнике Жоэле Матипе, который получил травму крестообразных связок колена.

«Это тяжело для всех. Мне очень жаль его и его семью. Это больно для всех нас. Я уже связался с ним. Жоэль — фантастический игрок, и он столько лет выступает за этот клуб. Я знаю, через что ему придётся пройти в ближайшие недели и месяцы. Это тяжело. Но мы рядом с ним. Всякий раз, когда мы ему понадобимся, мы будем рядом. Прежде всего давайте надеяться, что операция пройдёт хорошо, после чего он сможет приступить к восстановлению», — приводит слова ван Дейка Mirror.

Напомним, ранее стало известно, что 32-летний Матип получил травму крестообразных связок колена. В нынешнем сезоне Жоэль принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

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