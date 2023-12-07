Ван Дейк — о травме Матипа: мне жаль Жоэля, это больно для всех нас

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об одноклубнике Жоэле Матипе, который получил травму крестообразных связок колена.

«Это тяжело для всех. Мне очень жаль его и его семью. Это больно для всех нас. Я уже связался с ним. Жоэль — фантастический игрок, и он столько лет выступает за этот клуб. Я знаю, через что ему придётся пройти в ближайшие недели и месяцы. Это тяжело. Но мы рядом с ним. Всякий раз, когда мы ему понадобимся, мы будем рядом. Прежде всего давайте надеяться, что операция пройдёт хорошо, после чего он сможет приступить к восстановлению», — приводит слова ван Дейка Mirror.

Напомним, ранее стало известно, что 32-летний Матип получил травму крестообразных связок колена. В нынешнем сезоне Жоэль принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.