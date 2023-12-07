Булыкин: у «Локо» получилось лучше играть без тренера. Посмотрим на «Спартак» без Абаскаля

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Решение выносит специальный комитет. Двух игр будет достаточно, чтобы осознать ошибку, дать понять другим, что нельзя поддаваться на провокации. Не хочется повторений подобных случаев. Отвечать физическим воздействием на какие-то провокации нельзя никому, тем более главному тренеру. Я согласен с решением КДК дисквалифицировать Абаскаля. Ситуация вопиющая, её нужно осветить, чтобы она не повторилась.

Посмотрим, как «Спартак» без Абаскаля будет обходиться. У «Локомотива» получилось лучше играть без тренера и капитана. «Спартак» — это особенная команда, и какой микроклимат внутри — это большой вопрос», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.