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Голкипер «МЮ» Онана претендует на звание лучшего вратаря Африки

Голкипер «МЮ» Онана претендует на звание лучшего вратаря Африки
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Пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) объявила имена трёх голкиперов, претендующих на звание лучшего вратаря континента в 2023 году. Церемония награждения состоится 11 декабря.

В этом году на награду претендует голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана, марокканец Яссин Боно из саудовского «Аль-Хиляля» и Мохамед Эль-Шенави из египетского «Аль-Ахли». Отметим, что в течение 2023 года Онана также выступал за миланский «Интер», а Боно за испанскую «Севилью».

Фото: Официальный аккаунт CAF в соцсети Х

В текущем году 34-летний Эль-Шенави стал победителем африканской Лиги чемпионов, а также чемпионата и Суперкубка Египта. 32-летний Боно стал обладателем трофея Лиги Европы в составе «Севильи». 27-летний Онана вместе с «Интером» завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

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