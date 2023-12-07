Экс-директор «Зенита» Рибалта высказался о возможном назначении в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал информацию о своём возможном назначении на аналогичную должность в московский «Спартак».

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», — приводит слова Рибалты Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуры нескольких специалистов, но появление в клубе Рибалты наиболее вероятно. Красно-белые хотели закрыть этот вопрос до конца 2023 года.

Рибалта начал карьеру футбольного функционера в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, он перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу» и проработал там пять лет. С 2017 года Хавьер занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивным директором «Пармы», а потом успел поработать в «Марселе».