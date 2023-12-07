Экс-президент «Севильи» обвинил в проблемах клуба своего сына, управляющего им сейчас

Бывший президент «Севильи» и её нынешний акционер Хосе Мария дель Нидо Бенавенте подверг критике одного из действующих руководителей клуба Хосе Марию дель Нидо Карраско, который является его сыном, за неграмотные управленческие решения.

«Всё, что делает мой сын в клубе, так это повышает себе зарплату. Он делает всё, что ему заблагорассудится. Он обладает всего лишь 161 акцией, в то время как я — 27 тысячами, но при этом он делает всё, что захочет.

Популярная поговорка гласит: «Между родителями, детьми, братьями и сёстрами не может быть деловых отношений». Больше всего в этой ситуации страдаю я. Это прискорбное зрелище, с моим наследием поступают несправедливо», — приводит слова дель Нидо Бенавенте Sport.es.

Напомним, Хосе Мария дель Нидо Бенавенте являлся президентом «Севильи» с 2002 по 2013 год. При его правлении андалусийский клуб дважды становился обладателем Кубка УЕФА (сезон-2005/2006, сезон-2006/2007), выигрывал Суперкубок Европы (сезон-2006/2007), два раза выигрывал Кубок Испании (сезон-2006/2007, сезон-2009/2010), а также один раз одерживал победу в Суперкубке Испании (сезон-2007/2008).

После 14 туров Ла Лиги «Севилья» набрала 13 очков и занимает 15-е место в чемпионате. В начале декабря фанаты испанского клуба устроили протестную акцию с требованием отставки его руководства.

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