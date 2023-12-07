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Игрок «Реала» Винисиус приступил к индивидуальным тренировкам после травмы бедра

Игрок «Реала» Винисиус приступил к индивидуальным тренировкам после травмы бедра
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, получивший в минувшем ноябре травму двуглавой мышцы бедра, начал заниматься по индивидуальной программе на тренировочной базе «сливочных». Об этом информирует официальный сайт «Королевского клуба».

Напомним, футболист получил разрыв двуглавой мышцы бедра в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Бразилии обыграла Колумбию со счётом 1:0. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за данного повреждения Винисиус не сможет принять участия в играх мадридского клуба до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 13 встречах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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