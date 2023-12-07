Пальинья — о переходе в «Баварию»: то, что должно произойти в январе, произойдёт

Опорный полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья ответил на вопрос журналистов о том, перейдёт ли он в мюнхенскую «Баварию» в грядущее трансферное окно.

«Я не забиваю себе голову этим вопросом. Я спокоен. Не особо думаю о том, что будет дальше. Это важный месяц для «Фулхэма» и для меня тоже. Всё, что должно произойти в январе, произойдёт», — приводит слова Пальиньи DAZN.

Напомним, мюнхенский клуб рассчитывал подписать португальского футболиста минувшим летом, однако, как сообщали СМИ, между «Баварией» и «Фулхэмом» возникли разногласия относительно нюансов реализации этого трансфера. Тем не менее мюнхенцы не утратили интерес к 28-летнему игроку.

Пальинья пролонгировал трудовое соглашение с «дачниками» в минувшем сентябре до лета 2028 года.