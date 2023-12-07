Игрок «Зенита» Алип: важно и травму не получить в последнем матче

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал возвращение тренировочного процесса на газон «Газпром Арены», а также высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН». Напомним, встреча состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.

«Как мне, когда за стенами минус 15, а внутри стадиона плюс 15 градусов, ведь до этого на базе тренировались? Да, сейчас первый раз здесь, и это вообще тема! Кайф! Как летом здесь. Здесь лучше, чем когда играли в Москве, ведь там были сложные поля? Конечно. Там открытые стадионы, холодно, морозно.

Что думаю о ближайшем сопернике? Это заключительный матч, самое главное в нём — выиграть. Также важно и травму не получить в последнем матче. Думаю, хорошо сыграем и возьмём три важных очка», — сказал Алип в интервью пресс-службе клуба.