Первый тренер Чалова высказался о возможном переходе Фёдора в топ-клуб Европы

Павел Коваль, первый тренер нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, поделился мнением, когда 25-летний форвард сможет уехать в европейский чемпионат.

«Я думаю, что Чалов зимой не уедет в Европу. Летом, в конце сезона, может быть, он уедет. ЦСКА, наверное, не отпустит его сейчас, потому что в нападении останется один Заболотный. Если за него предложат хорошие деньги, то это другое дело, он сам хочет в Европу.

Надо ехать и играть, а не сидеть. Переходить в хороший клуб, где решают большие европейские задачи. Своей игрой Чалов может привлечь внимание топ-клубов Европы», — приводит слова Коваля Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Также ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года» — 2023. Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.