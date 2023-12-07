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Агент Жиго высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак»

Агент Жиго высказался о возможном возвращении футболиста в «Спартак»
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Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, высказался о возможном возвращении футболиста в московский «Спартак».

«На данный момент Самуэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это не актуально», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, 30-летний Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз стал обладателем Кубка России. Всего за москвичей Самуэль провёл 110 матчей, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В текущем сезоне француз принял участие в 14 матчах «Марселя» во всех турнирах и забил один гол.

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