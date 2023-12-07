Фонд Пеле отреагировал на вылет «Сантоса» из высшей лиги Бразилии

Фонд легендарного бразильского футболиста Пеле выступил в поддержку футбольного клуба «Сантос», вылетевшего из высшей лиги Бразилии.

«Чем труднее победа, тем больше счастья от победы. «Сантос» останется безусловной любовью, одержимостью, неописуемой страстью. Клуб вернётся более сильным и сплочённым, и, несмотря на трудности, он преодолеет их и снова победит. Мы навсегда останемся «Сантосом», — говорится в заявлении на странице фонда в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Сантос» впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. За свою историю клуб выигрывал чемпионат Бразилии восемь раз (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022, 2004), а также трижды брал Кубок Либертадорес (1962,1963, 2011). Наибольшее количество титулов «Сантос» выиграл в период выступления в команде Пеле.