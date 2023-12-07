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Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова купить Канселу и Феликса

Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова купить Канселу и Феликса
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Каталонская «Барселона» не будет предлагать «Манчестер Сити» более € 15 млн за приобретение защитника «горожан» Жоау Канселу, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за сине-гранатовых. Об этом сообщает BarcaTimes со ссылкой на журналиста Фернандо Поло в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководство каталонского клуба также готово потратить на покупку крайнего нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, играющего в сезоне-2023/2024 за сине-гранатовых на правах аренды, не больше, чем € 30-40 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Сити» оценивает Канселу в € 25 млн. В свою очередь, сообщалось, что «матрасники» готовы расстаться с Феликсом за € 80 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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