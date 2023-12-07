Овчинников: не мешайте Юрану работать! Пусть «Спартак» подумывает, кем заменить Абаскаля

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о главном тренере «Пари Нижний Новгород» Сергее Юране, а также предложил московскому «Спартаку» подумать, кем заменить нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Пари НН» вышел на первое место по очкам дома? Это надо спрашивать у Юрана. Кто ему разрешил на первое место выходить? Просто не мешайте Юрану работать! Пусть как раз «Спартак» лучше подумывает, кем заменить Абаскаля, который прыгает и вертится так же, как Промокашка из «Место встречи изменить нельзя», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» под руководством Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка в 17 матчах. «Спартак» же под руководством Гильермо Абаскаля расположился на седьмой строчке, в активе красно-белых 27 очков за аналогичное количество игр.