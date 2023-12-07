Экс-защитник «Рубина»: многих моих друзей пересажали. Люди спились, скурились, скололись

Бывший защитник казанского «Рубина» Рустем Хузин вспомнил, как проходила его молодость в Казани.

«Милицейские «бобики» шныряли по улице постоянно — вылавливали каждого прохожего, похожего на группировщика. Мелкими перебежками, из подъезда в подъезд добирались до своих квартир. Летальных случаев при мне не было. Но на похоронах наших союзников присутствовал не раз. После каждой драки кого-то из знакомых ловили, давали сроки. Были и те, кто сдавал — как в фильме говорят, «козлы». Моих друзей тоже многих пересажали.

Спасибо Аллаху, что меня спорт немножко отвлёк от этой темы. В 17-летнем возрасте меня забрали в команду мастеров «Рубин». Тренировочные сборы длились месяцами, потом пошёл чемпионат. Я переехал на клубную базу и вовремя отошёл от этого всего, включился полностью на спортивную карьеру.

Уже после моего ухода в спорт между группировками был заключён негласный договор: «Хватит асфальт делить — давайте работать с коммерсантами, зарабатывать деньги». Рэкет я уже не застал. Кто-то из ребят в эту волну попал, а кто-то пытался сохранять некие ценности старых уличных группировок. Они в большинстве своём спились, скурились, скололись. На моей памяти больше людей погибло от пьянства и наркотиков», — сказал Хузин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.