Овчинников: поступок Абаскаля несолидный. Бесков и Романцев просто пнули бы под зад

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).

«В КДК посчитали, что Абаскаль не борец сумо — слабенько бросил Беришу. Поэтому и дали всего три матча, один из которых условный. Гильермо — нормальный мальчик, юный и задорный. Что вы от него хотите? Ему надо поменять футбол на борьбу, тогда всё будет в порядке. Просто для «Спартака» это очень несолидно. Вы можете представить, чтобы Бесков и Романцев стояли и такое сделали? В самом страшном варианте оба бы просто пнули под задницу Беришу и пошли бы дальше.

Но и Бериша ничего страшного не сделал. Его захлестнули эмоции, потому что выиграть у «Спартак» очень сложно, тем более когда команда восемь туров не могла победить», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.