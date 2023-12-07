Экс-игрок «Челси» Хадсон-Одои рассказал о победе на клубном чемпионате мира — 2021

Футболист «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои, ранее выступавший за «Челси», поделился воспоминаниями от победы на клубном чемпионате мира — 2021. В финале турнира лондонцы обыграли «Палмейрас» со счётом 2:1.

«Игра в таком крупном соревновании стала для меня сумасшедшим опытом. Все ребята были в предвкушении. Мы хотели выиграть трофей, так что это определённо была отличная возможность, оказавшись там.

Это было очень важно для нас — мы никогда не выигрывали его раньше. Он [Томас Тухель] всё больше и больше подчёркивал это. Мы сказали: «Мы никогда раньше не выигрывали этот трофей, клуб никогда раньше не выигрывал этот трофей, давайте сделаем это для себя и для клуба». Начиная турнир, мы испытывали потрясающие чувства. Особенно для меня самого было приятно играть в таких важных матчах и выйти на первое место — это было потрясающе.

Игра (финальный матч с «Палмейрасом». — Прим. «Чемпионата») шла без центра поля — это был хороший матч. Я получил удовольствие. Они дали нам хороший бой и прошли нас практически до конца, это была отличная игра. Было приятно забить первый гол и помочь команде. Конечно, мы знаем историю клуба, это большой клуб. Но мы никогда не играли с ними, так что игра была сложной. Мы знали, что она будет такой, но мы были структурированы, упорно работали как команда, чтобы подняться и создать как можно больше моментов. Это было сложно, у них тоже было много моментов, но хорошо, что мы вышли вперёд.

Это было мотивацией для всех в команде, зная, что эта победа могла стать первой для клуба. Это было приятное чувство — трофей и медаль. Это было потрясающе — сумасшедшее, сумасшедшее чувство», — приводит слова Хадсона-Одои официальный сайт ФИФА.