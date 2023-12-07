Прокуратура Валенсии намерена закрыть дело о расистских высказываниях в адрес Винисиуса

Прокуратура Валенсии ходатайствовала о том, чтобы Следственный суд завершил расследование по делу, связанному с расистскими высказываниями в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора со стороны болельщиков «летучих мышей» во время майского матча команд в Ла Лиге на «Местальи» (1:0). Об информирует Marca.

Сообщается, что валенсийская прокуратура попросила о закрытии дела в связи с невозможностью точного установления личностей людей, оскорблявших Винисиуса, несмотря на то что они были зафиксированы видеокамерами на стадионе.

Напомним, в качестве подозреваемых по этому делу проходят три человека, в отношении которых клуб уже наложил запрет на посещение домашней арены «Валенсии».

После 15 туров Ла Лиги «Реал» набрал 38 очков и занимает первое место в чемпионате. В свою очередь, «Валенсия» заработала 19 очков и расположилась на 10-й строчке.

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