Игрок ФШМ ударил футболиста «Локомотива» по лицу и получил 4 матча дисквалификации в МФЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григоряьнц рассказал о дисквалифицикации трёх игроков по итогам матча «Локомотив» — ФШМ (5:0) в рамках 19-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ). В самой концовке встречи красные карточки за потасовку были показаны двум игрокам красно-зелёных Кириллу Волкову и Михаилу Щетинину, а также футболисту ФШМ Савелию Дроботову.

«Футболист ФШМ Дроботов был удалён за агрессивное поведение в отношении игрока соперника. Мы приглашали футболиста на заседание, но по каким‑то причинам ни он, ни представитель клуба не вышли на связь по видеосвязи и не приехали лично. Изучили видео и дисквалифицировали Дроботова на четыре матча МФЛ за прямой удар кулаком в лицо соперника.

Также за агрессивное поведение был удалён Волков, он был на заседании. Установили, что футболист не наносил удара в отношении Дроботова, поэтому на игрока не наложена дополнительная дисквалификация — он пропустит один матч МФЛ. Щетинин был удалён за оскорбительное поведение с применением ненормативной лексики в отношении соперника. Он принял участие в заседании, дисквалификация составила два матча», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».