Экс-игрок сборной Германии раскритиковал Нагельсмана за посещение матча в компании девушки

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн подверг критике нынешнего главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана за то, что он посетил минувший матч Кубка Германии «Штутгарт» — «Боруссия» (2:0) в компании своей девушки.

«Когда я увидел это, то подумал, что это не может быть правдой. Национальная команда по уши в воде, а тренер отправляется в семейную поездку в Штутгарт с девизом: «Всё будет хорошо». Для меня это непрофессионально и непонятно. Трудно превзойти подобное с точки зрения невежества», — приводит слова Хаманна Bild.

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии минувшей осенью. Под его руководством немецкая национальная команда провела четыре товарищеских матча, в которых один раз одержала победу, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.