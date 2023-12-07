Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Германии раскритиковал Нагельсмана за посещение матча в компании девушки

Экс-игрок сборной Германии раскритиковал Нагельсмана за посещение матча в компании девушки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Германии Дитмар Хаманн подверг критике нынешнего главного тренера немецкой национальной команды Юлиана Нагельсмана за то, что он посетил минувший матч Кубка Германии «Штутгарт» — «Боруссия» (2:0) в компании своей девушки.

«Когда я увидел это, то подумал, что это не может быть правдой. Национальная команда по уши в воде, а тренер отправляется в семейную поездку в Штутгарт с девизом: «Всё будет хорошо». Для меня это непрофессионально и непонятно. Трудно превзойти подобное с точки зрения невежества», — приводит слова Хаманна Bild.

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии минувшей осенью. Под его руководством немецкая национальная команда провела четыре товарищеских матча, в которых один раз одержала победу, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Материалы по теме
Нагельсман: мы попали в хороший квартет на Евро. Это не «группа смерти»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android