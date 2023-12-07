«Локомотив» показал, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом» в РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» рассказал, готово ли поле стадиона команды к предстоящему матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», а также показал, как выглядит поле в данный момент. Напомним, матч с «Уралом» пройдёт завтра, 8 декабря, начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Вот как выглядит поле «РЖД Арены» перед матчем с «Уралом» в РПЛ:

Поле стадиона «Локомотива» Фото: ФК «Локомотив»

Поле стадиона «Локомотива» Фото: ФК «Локомотив»

«На сколько процентов поле готово к завтрашнему матчу? Проблем не будет? Мы рассчитываем на то, что завтра проблем не будет. Ожидаем, что будут сильные морозы, что лист постепенно будет становиться хрустальным — в прямом и переносном смысле, то есть на нём будет появляться иней, будет стекленеть. Изумрудно-зелёное поле в таких условиях практически нереально. Оно, скорее всего, будет серебряным — от воздействия на распаренный лист той температуры воздуха, которая будет в чаше в период проведения матча. Надеемся, что ничего не помешает тому, чтобы футбол состоялся», — приводит слова главного агронома «Локомотива» Владислава Лысенко пресс-служба команды.

Стоит отметить, что в прошлом туре чемпионата России проведение матчей было осложнено сильнейшим снегопадом в Москве. После этого наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить футбольные игры в таких условиях.