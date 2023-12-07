Канчельскис: нынешний «Спартак» боролся бы за выживание в РПЛ лет 10 назад

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров — это слёзы.

Если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьёзно упал», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата, в активе красно-белых 27 очков за 17 матчей. В последней игре «Спартак» проиграл «Ахмату» в гостях со счётом 1:2. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко).

Ранее Андрей Канчельскис высказался о шансах полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева перейти в «Манчестер Юнайтед».