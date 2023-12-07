Игрок «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем матче с «Пари НН»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о предстоящем матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН». Напомним, встреча состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.

«Насколько тяжело и сложно противостоять командам, которые отдают инициативу и больше действуют в обороне? В любом случае команда, которая хорошо действует в обороне, закрывает все зоны, оставляет мало места для комбинаций, её непросто вскрывать. Тем не менее ни один «Пари НН» так играет, многие в нашем чемпионате в этом стиле действуют. Поэтому думаю, что это непросто, но возможно. Главное — свои моменты забивать, потому что моментов мы создаём достаточно.

Накопилась ли усталость и сказывается ли она на подготовке к финальному матчу в этом году? Скорее, наоборот, хочется хорошо, на позитивной ноте завершить этот отрезок чемпионата. Мысли только о том, чтобы на домашнем стадионе выложиться и добиться победы.

Есть ли какое-то приятное предвкушение, что сложные выезды позади и финальный матч на домашней арене? Конечно, этот отрезок чемпионата был непростой, тем более состоял из двух матчей. Тем не менее в сложных погодных условиях играли. На домашнем стадионе при закрытой крыше, конечно, играть в футбол проще. Поэтому готовимся к хорошему матчу», — приводит слова Ерохина официальный сайт клуба.