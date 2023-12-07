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В ближайшее время может быть уволен тренер «Ноттингем Форест» Купер — журналист Скира

В ближайшее время может быть уволен тренер «Ноттингем Форест» Купер — журналист Скира
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Руководство английского «Нотингем Форест» всерьёз размышляет об отставке главного тренера «лесников» Стива Купера на фоне результатов команды в последних матчах АПЛ. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Купер возглавляет «Нотингем Форест» с сентября 2021 года. После 15 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги подопечные валлийского специалиста набрали 13 очков и на текущий момент занимают 16-е место в чемпионате. В последних пяти матча АПЛ «Нотингем Форест» один раз одержал победу и четыре раза проиграл. В последней игре «лесники» уступили лондонскому «Фулхэму» с разгромным счётом 5:0.

Ранее Купер заявил о том, что он не думает о возможной отставке с поста главного тренера команды.

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