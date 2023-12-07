Луис Суарес: я хотел бы, чтобы Эндрик подписал контракт с «Барселоной», а не с «Реалом»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о 17-летнем форварде бразильского «Палмейраса» Эндрике, который будущим летом присоединится к мадридскому «Реалу».

«Я хотел бы, что Эндрик подписал контракт с «Барселоной», но он должен принять взвешенное решение и в итоге получать удовольствие от футбола, а футбол будет получать удовольствие от него. Он звезда, но при этом ещё очень молод, он только начинает делать свои первые шаги. У сборной Бразилии, «Реала» и футбола есть звезда на много лет вперёд», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, «Королевский клуб» выкупил 17-летнего футболиста у «Палмейраса» зимой 2022 года, заплатив за него сумму в € 70 млн.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Эндрик забил 11 голов. Таким образом, ему удалось превзойти достижение экс-футболиста «Сантоса» Неймара (10 голов) и стать вторым игроком по количеству голов за сезон среди всех 17-летних футболистов в истории. Возглавляет данный рейтинг легендарный бразильский нападающий Роналдо, забивший 12 голов за сезон в Серии А.

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