«Ювентус» отказался от идеи подписания Санчо, сделав выбор в пользу игрока «Шахтёра»

Руководство «Ювентуса» не намерено подписывать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо из-за слишком больших финансовых издержек, связанных с реализацией этого перехода. Об этом сообщает Tuttosport.

При этом, как подчёркивает источник, тренерский штаб «старой синьоры» по-прежнему считает, что английский футболист успешно вписался бы в игровую модель наставника команды Массимилиано Аллегри. Таким образом, на текущий момент руководство туринского клуба отдаёт предпочтение подписанию в атаку футболиста «Шахтёра» Георгия Судакова. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ювентус» готов приобрести украинца за € 10-15 млн.

Напомним, Санчо потерял место в составе «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн. По сведениям СМИ, в английском клубе Санчо зарабатывает порядка € 17,6 млн в год.