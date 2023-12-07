В «Локомотиве» объяснили, как поле пережило матч с «Зенитом» в условиях сильного снегопада

Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко рассказал, как поле стадиона команды («РЖД Арена») пережило матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, железнодорожники одержали победу со счётом 3:1, а встреча проходила в условиях сильнейшего снегопада в Москве.

«Как поле пережило матч с «Зенитом»? Мы понимали, что будет два домашних матча за неделю. Соответственно, готовили газон по определённой стратегии. Повреждений не так много, их практически нет — поле выдержало это испытание. Матчу с «Зенитом» предшествовали две недели различных агротехнических мероприятий, которые как раз таки были направлены на укрепление игровой поверхности в условиях календарной зимы. Это дало свои результаты», — приводит слова Лысенко пресс-служба железнодорожников.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.