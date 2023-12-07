«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи, Хёйбьерг, Биссума, Кулушевски, Ло Чельсо, Джонсон, Сон Хын Мин.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон, Альварес, Уорд-Праус, Соучек, Пакета, Кудус, Боуэн.
После 14 туров АПЛ «Вест Хэм» набрал 21 очко и занимает девятое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке.
- 7 декабря 2023
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