Тренер «Юнайтед» тен Хаг ответил, мог ли он урегулировать конфликт с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, поступил бы он как-либо иначе в отношении крайнего нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо, с которым у него в начале нынешнего сезона возник конфликт.

«Нет, я бы не поступил по-другому в этой ситуации», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после поражения подопечных тен Хага в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) нидерландский специалист заявил, что Санчо плохо выкладывается на тренировках, поэтому не попал в заявку на эту игру. В свою очередь, английский футболист заявил, что слова тен Хага не соответствуют действительности. После этого Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов».