Фелипе Андерсон может уйти из «Лацио» в «Ювентус» свободным агентом

30-летний бразильский правый вингер «Лацио» Фелипе Андерсон может перейти в «Ювентус» летом 2024 года, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, у футболиста, контракт которого с римлянами истекает в июне 2024 года, в настоящий момент нет договорённостей с руководством клуба о продлении соглашения. Сообщается, что «Ювентус» входит в число команд, которые были бы готовы подписать Фелипе Андерсона в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету бразильского нападающего 20 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами. Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» с июля 2021 года, его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.