Экс-президент «Барселоны»: хочу, чтобы «Реал» вылетел в Сегунду

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу» и «Эспаньолу».

«У меня гораздо больше мании в отношении «Реала», чем «Эспаньола». В той же самой степени, в которой я хочу, чтобы «Эспаньол» вернулся в Примеру, я желаю, чтобы мадридский «Реал» вылетел во второй дивизион», — приводит слова Гаспара Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Эспаньол» является принципиальным соперником для «Барселоны», поскольку оба этих клуба базируются в Каталонии. В нынешнем сезоне «попугаи» выступают в испанской Сегунде. После 18 туров этого турнира «Эспаньол» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место в таблице.

Гаспар был президентом сине-гранатовых с 2000 по 2003 год.

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