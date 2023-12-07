«Даже в СССР играли по системе «весна-осень». Экс-тренер «Рубина» Уткульбаев — о календаре

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев поделился мнением о нынешнем календаре, а также о возможном переходе на систему «весна-осень» в российском футболе.

«Я считаю, что то время вне привязки к европейским кубкам или трансферным окнам – это [чемпионат по старой системе] было оптимально. Играли летом, три недели был перерыв между кругами, и продолжали чемпионат. В этом году начали, в этом же и закончили. У меня даже ностальгия по тем временам. Мне кажется, было всё понятно.

В ноябре заканчивать – это ещё нормально. А представляете, у нас ещё два тура. 2 декабря играть, потом 9-го и 10-го.

Даже в Советском Союзе, когда были Армения, Грузия, Азербайджан, Ташкент, и можно было туда всё перенести, и там сыграть – и то играли по прежней системе. Условная Норвегия же не переходит на «осень-весна» и играет по-старому», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

Напомним, в прошлом туре чемпионата России проведение матчей было осложнено сильнейшим снегопадом в Москве. После этого наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить футбольные игры в таких условиях.