Переговоры по переходу Артура в «Зенит» из «Палмейраса» близки к завершению

Вингер «Палмейраса» Артур уже в ближайшее время может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Переговоры между сторонами по трансферу футболиста близки к завершению. Об этом сообщает бразильское издание Nosso Palestra.

По информации источника, переговоры между Артуром и «Зенитом» продвинулись вперёд и, таким образом, персонал и совет директоров «Палмейраса» работают над завершением переговоров, поскольку обе стороны устраивает данный переход. Артур не является основным футболистом в команде и не показал ожидаемых результатов в своём первом сезоне после возвращения, потому клуб не против продать его.

Напомним, ранее Артур подтвердил, что получил предложение от «Зенита». Он заявил, что сейчас находится на стадии размышлений, а окончательное решение будет зависеть от мнения его представителей.

Ранее инсайдеры сообщали, что Артур нанял новых агентов, которые и вступили в переговоры с российским клубом. По данным СМИ, сине-бело-голубые могут подписать Артура за € 18 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса.