Уволен президент Федерации футбола Бразилии, видевший Анчелотти тренером сборной

Уволен Эднальдо Родригес, являвшийся президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF), который выступал в поддержку идеи о том, чтобы главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавил национальную команду Бразилии после истечения его контракта со «сливочными». Об этом информирует Sport.es.

Сообщается, что в связи с увольнением Родригеса будущее итальянского специалиста становится ещё более туманным.

Ранее экс-президент CBF заявлял, что приглашение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии является реально возможным вариантом, однако подчёркивал, что никаких официальных документов на этот счёт подписано не было.

Родригес был избран президентом CBF в марте 2022 года, а его четырёхлетний срок полномочий должен был истечь в марте 2026 года. Однако из-за судебного разбирательства он был уволен раньше срока.