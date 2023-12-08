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Агбонлахор высмеял Клоппа за недовольство шуткой о раннем старте матчей «Ливерпуля»

Агбонлахор высмеял Клоппа за недовольство шуткой о раннем старте матчей «Ливерпуля»
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Экс-нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который до этого резко отреагировал на шутку телеведущего Маркуса Бакленда по поводу того, что раннее начало матчей АПЛ в 12:30 по местному времени будто бы является любимым стартовым временем для Юргена. Ранее Клопп высказывал в СМИ недовольство матчами «Ливерпуля» в дневной слот.

«Он большой ребёнок, не так ли? Это нормально, когда он хочет над чем-то пошутить. У бедняги ведущего Маркуса Бакленда есть небольшая шутка по этому поводу… Поживей, Юрген. Поживей, Юрген, ты большой ребёнок.

Они довольно обидчивые, эти тренеры, не так ли? Пеп Гвардиола также набросился на Гари Невилла, Джейми Каррагера, Майку Ричардса и даже Роя Ходжсона — а теперь и Клопп! Эти ведущие не знают, когда можно шутить с этими тренерами — они такие обидчивые!» — заявил Агбонлахор.

25 ноября в матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретился на выезде с «Манчестер Сити», игра началась в 12:30 по местному времени (15:30 мск) и завершилась вничью 1:1. 9 декабря в матче 16-го тура АПЛ мерсисайдцы в такое же время встретятся на выезде с «Кристал Пэлас».

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