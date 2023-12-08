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Дмитрий Черышев — об уровне чемпионата Андорры: можно провести параллель с нашей ФНЛ

Дмитрий Черышев — об уровне чемпионата Андорры: можно провести параллель с нашей ФНЛ
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Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев сравнил уровень чемпионата Андорры с российскими лигами.

«Можно ли сравнить уровень чемпионата Андорры и Второй лиги в России? В моей команде были два ветерана, поигравшие в чемпионате Испании. Максим Володько, который выступал в Туле, поиграл и в чемпионате России, и в высшей лиге Беларуси, и в её сборной. Сейчас остался Андрей Маркович, который играл в высшей лиге Украины. Так что уровень как по игрокам, так и по игре хороший. По сути, можно провести параллель с нашей ФНЛ, есть схожие моменты», — приводит слова Черышева «Советский спорт».

Напомним, 54-летний российский специалист возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года по ноябрь 2023 года. Под руководством Черышева команда впервые в своей истории дошла до третьего квалификационного раунда еврокубков. В третьем раунде Лиги конференций «Санта-Колома» уступила голландскому футбольному клубу «АЗ Алкмар».

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