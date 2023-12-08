Тен Хаг не готов уступать игрокам «МЮ», требующим больше выходных из-за тяжёлого графика

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг игнорирует просьбы игроков «красных дьяволов» о том, чтобы предоставить им больше свободного времени и выходных, необходимых футболистам из-за перегруженного календаря. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, тен Хаг не прислушивается к мнению наиболее авторитетных игроков, требующих дополнительные выходные для всей команды. Также у нидерландского специалиста отсутствует чётко спланированный график тренировок. Тен Хаг может варьировать его в зависимости от результатов команды, что отнимает у футболистов «Манчестер Юнайтед» возможность планировать своё свободное время.

Нидерландский специалист считает, что футболисты клуба уровня «Манчестер Юнайтед» должны показывать высокую трудоспособность и полную отдачу на тренировках и играх, в том числе рискуя своим здоровьем.