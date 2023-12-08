«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в трансфере форварда «Гвадалахары» Веги

Четыре российские команды, а именно санкт-петербургский «Зенит» и московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА заинтересованы в трансфере нападающего мексиканской «Гвадалахары» Алексисе Веге. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, к мексиканскому футболисту также проявляют интерес команды из Саудовской Аравии и Бразилии.

У Алексиса Веги действующий контракт с «Гвадалахарой», который истекает в конце лета 2024 года. Тем не менее совет директоров согласен на уход футболисту из клуба. Таким образом, если одна из команд пришлёт предложение по его трансферу, они без колебаний примут его, чтобы он ушёл как можно скорее.

В текущем чемпионате Мексики Вега провёл 10 матчей в составе «Гвадалахары», в которых отметился одним забитым мячом.