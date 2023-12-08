Беннасер высказался о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер отреагировал на новости о возможном возвращении Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

«Как товарищ по команде Ибрагимович привнёс что-то в команду. Мы не обсуждали это ни с ним, ни с другими моими товарищами по команде. Я не знаю, вернётся ли он. Но Ибра остаётся Иброй, он помог бы всем», — приводит слова Беннасера Football Italia.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.