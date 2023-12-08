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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» и упустил возможность догнать «Ман Сити» в таблице АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» и упустил возможность догнать «Ман Сити» в таблице АПЛ
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Завершился матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Майкл Солсбери. Стартовый свисток прозвучал в 23:15 по московскому времени. «Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» со счётом 1:2.

В начале встречи, на 11-й минуте, Кристиан Ромеро с передачи Педро Порро открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд. В начале второго тайма, на 52-й минуте, Джаррод Боуэн сравнял счёт. Вскоре, на 74-й минуте, Джеймс Уорд-Праус вывел «молотобойцев» вперёд. Гол Уорд-Прауса так и остался последним в данной встрече, «Вест Хэм» одержал волевую победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Вест Хэм» набрал 24 очка и занимает девятое место в английской Премьер-лиге. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 27 очков и расположился на пятой строчке, упустив возможность догнать «Манчестер Сити», который находится на четвёртом месте с 30 очками после 15 туров чемпионата.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Ромеро – 11'     1:1 Боуэн – 52'     1:2 Уорд-Праус – 74'    
Таблица АПЛ
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