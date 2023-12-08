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Мойес о победе «Вест Хэма» в матче с «Тоттенхэмом»: мы можем разбить нос хорошим командам

Мойес о победе «Вест Хэма» в матче с «Тоттенхэмом»: мы можем разбить нос хорошим командам
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Великолепная игра из-за качества соперника. Сегодня вечером нам пришлось отыгрываться. К счастью, нам удалось справиться с этим.

«Тоттенхэм» показал качество игры в первом тайме, я не знаю, касались ли мы мяча в течение первых восьми или девяти минут. Мы обрели немного уверенности, как только смогли сделать несколько пасов. Мы хотели прессинговать их чуть больше, но в то же время были осторожны, опасаясь, что они нас обыграют. Мы можем разбить нос некоторым хорошим командам, это у нас есть», — приводит слова Мойеса BBC.

На данный момент «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает пятое место, записав в свой актив 27 очков.

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