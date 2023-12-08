Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

«Если вы доминируете в футбольном матче, вам нужно превратить его во что-то значимое, а мы этого не сделали. Нам не хватило уверенности в своих шансах, и мы пропустили два слабых гола.

У нас было много моментов, возможно, наших лучших во втором тайме. Но надо отдать должное «Вест Хэму», они всегда будут держаться. Вы хотите быть в таком положении, когда, доминируя в футбольных матчах, вы превращаете это в победы. Мы этого не сделали сегодня, и это не первый раз. Мы подвели себя, хотя должны были с комфортом побеждать.

Проблемы есть, жалеть себя нехорошо. Нам как команде еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний день показывает это», — приводит слова Постекоглу BBC.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 27 очков. «Вест Хэм» занимает девятое место, набрав 24 очка.

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