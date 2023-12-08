Главный тренер «Жироны» ответил на слухи о возможном назначении в «Барселону»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал информацию о возможном назначении в «Барселону».

«Я сейчас в той команде, в которой хочу быть. Это все. Я сконцентрирован на сегодняшнем дне, потому что именно так я работаю лучше всего. Моя голова никогда не думает о будущем», – приводит слова Мичела пресс-служба «Жироны».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» рассматривают Мичела в качестве замены Хави.

На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Жирона» занимает второе место чемпионата с 38 очками. Каталонская «Барселона» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, подопечные Хави набрали 34 очка за аналогичное количество матчей. Лидером турнира является мадридский «Реал».

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