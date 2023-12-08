Педри сделал выбор между Хави и Иньестой

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал выбор между легендами каталонского клуба Хави и Иньестой.

«Хави или Иньеста? Иньеста», – приводит слова Педри Barca Universal.

Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года за фиксированную стоимость в € 5 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «блауграну» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

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