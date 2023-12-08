Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таи — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри сделал выбор между Хави и Иньестой

Педри сделал выбор между Хави и Иньестой
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал выбор между легендами каталонского клуба Хави и Иньестой.

«Хави или Иньеста? Иньеста», – приводит слова Педри Barca Universal.

Педри присоединился к «Барселоне» летом 2020 года за фиксированную стоимость в € 5 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «блауграну» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Материалы по теме
«Барселона» выплатит € 5 млн «Лас-Пальмасу» в качестве бонусов по трансферу Педри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android