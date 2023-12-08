Левандовски — о молодых игроках «Барселоны»: они невероятно талантливы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о молодых игрока каталонского клуба.

«Они невероятно талантливы и, конечно, теперь чувствуют себя частью клуба и команды. Это зависит от их возраста, нужно найти баланс между тем, чтобы иногда сдерживать их, а иногда развивать, потому что им нелегко, ведь мы говорим об игре за «Барселону».

Давление со стороны клуба, болельщиков, всех окружающих? Мы должны защищать их, но они также должны знать свое место. Я думаю, для тренера очень важно, как с ними обращаться, не давать им слишком много удобств и не давать им меньше», — приводит слова Левандовского Marca.

Сейчас в составе «Барселоны» заявлены четыре игрока до 21 года: Педри (21), Гави (19), Ямал (16) и Бальде (20).

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (38 очков).